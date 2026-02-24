В Красногорске прошла акция «Быть здоровым — это модно!»

Международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым — это модно!» прошла 22 февраля на площади дома культуры «Подмосковье» в Красногорске. В режиме телемоста к мероприятию присоединились около 12 тыс. человек из более чем 72 городов России и зарубежных стран, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В 2026 году акцию посвятили Году единства народов России и приурочили ко Дню защитника Отечества. К ней подключились участники из российских регионов, включая новые территории, а также из Абхазии, Южной Осетии, Нигерии, Замбии, Испании и Китая.

Главным событием стало массовое обливание холодной водой. В 14:00 по московскому времени тысячи человек синхронно облились водой, выстроившись в «живой флаг» из цветов национальных флагов. В Красногорске в акции участвовали сторонники здорового образа жизни в возрасте от пяти лет.

«Для нас эта акция давно перестала быть просто массовым обливанием. Это философия. Мы хотим показать, что здоровый образ жизни — это модный и доступный каждому выбор. В этом году мы наполнили понятие единства живым содержанием: на площадках рядом стояли представители разных народов России. Когда тысячи людей одновременно делают шаг навстречу холоду и друг другу, это и есть настоящая сила единства», — пояснил руководитель СПК «ЯРОПОЛК», автор идеи акции Илья Шадриков.

На площадке также организовали зимний турнир по многоборью ГТО с ценными призами, интерактивные спортивные зоны и полевую кухню. Организатором выступил спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» при поддержке министерства спорта России в рамках государственной программы «Спорт России». С 2016 по 2026 год проведено 14 таких акций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.