В Котельниковской школе № 2 открыли лыжный сезон, и ученики с радостью сменили спортивный зал на заснеженные трассы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Теперь занятия по лыжной подготовке будут проводиться регулярно, позволяя ребятам осваивать важные навыки.

На уроках школьники учатся правильно обращаться со снаряжением, уверенно стоять на лыжах и осваивать разные виды хода. Опытные учителя физкультуры не только демонстрируют технику, но и делятся секретами профессиональных лыжников: как правильно распределять силы на длинной дистанции, выбирать темп и «читать» трассу.

Лыжная подготовка — это прекрасная возможность проводить 45 минут в активном движении, укрепляя здоровье, снимая стресс и приобретая полезные умения, которые останутся с ними на всю жизнь, а занятия на свежем воздухе дарят не только физическую пользу, но и мощный заряд бодрости, улучшая настроение и продуктивность на весь день.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.