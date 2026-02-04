В Котельниках продолжается лыжный сезон: гостей ждут две подготовленные трассы

После обильных снегопадов в городском округе Котельники вновь готовы принять любителей зимнего спорта — лыжные трассы снова проложены и ждут гостей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Кузьминский лесопарк приглашает всех на самую длинную дистанцию — 2 800 метров. Здесь вас ждут идеально ровная лыжня, подготовленная с помощью спецтехники, и безопасный маршрут, подходящий как новичкам, так и опытным лыжникам.

Кроме того, в Кузьминском лесопарке регулярно проводятся различные спортивные мероприятия, увлекательные анимационные и образовательные активности для детей и взрослых.

Не менее привлекательный маршрут ждет вас в Томилинском лесопарке. Его длина — 2 300 метров. Трасса пролегает через живописные лесные участки и идеально подходит тем, кто хочет насладиться красотой зимних пейзажей и поддержать физическую форму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.