В Королеве впервые прошла спартакиада среди медработников

На стадионе «Вымпел» в Королеве состоялась первая спартакиада, объединившая команды медицинских работников из пяти ведущих лечебных учреждений нашего города. Мероприятие было направлено на укрепление корпоративного духа, популяризацию здорового образа жизни и развитие физической культуры среди сотрудников медицинской сферы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие более шестидесяти сотрудников Королевской больницы, Королевской стоматологической поликлиники, подстанции скорой медицинской помощи, кожно-венерологического диспансера и детского психоневрологического санатория. Медики состязались в различных спортивных дисциплинах, включая эстафету, перетягивание каната, баскетбол, футбол и другие. Специальный конкурс также был организован для главных врачей.

«Главная ценность нашего мероприятия заключается не только в спортивных достижениях, но и в укреплении внутриотраслевых связей, а также в популяризации культуры здоровья среди медицинского сообщества нашего города. Я выражаю благодарность всем участникам и надеюсь, что спартакиада станет доброй традицией, способствующей физическому развитию и объединению медицинских работников», — отметила заместитель главного врача по кадрам Королевской больницы и депутат совета депутатов г. Королев Любовь Кошкина.

Победу одержала команда Королевской больницы «Нелегкие атлеты», серебряными призерами стали участники команды Детского психоневрологического санатория «Адреналин», а почетное третье место заняла команда Королевской стоматологической поликлиники «Улыбка МКС». Всем остальным участникам были вручены памятные подарки.

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