сегодня в 16:01

В Королеве прошел мастер-класс по шахматам для самых маленьких

В Молодежном центре «Космос» микрорайона Первомайский прошел увлекательный мастер-класс от преподавателей «Академии шахмат Королева». Мероприятие стало знакомством юных участников с интеллектуальной игрой, сообщает пресс-служба администрации округа.

Теоретический урок быстро сменился практической частью — юные игроки погрузились в атмосферу напряженных баталий и попробовали себя в быстрых партиях, проявляя смекалку и умение принимать взвешенные решения. Опытный наставник подсказывал и корректировал игру, объясняя на примерах ошибки.

Организаторы уверены, что подобные мероприятия способствуют развитию интеллектуальных способностей детей, воспитывают внимание, усидчивость и умение мыслить стратегически. Шахматы становятся все популярнее среди молодежи благодаря таким инициативам, открывающим детям двери в мир сложных головоломок и интересных стратегических решений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.