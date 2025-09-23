В Коломне пройдут Всероссийские соревнования по конькобежному спорту

26 и 27 сентября в Коломне на ледовой арене конькобежного центра пройдут Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля». Старты организованы Союзом конькобежцев России и федерацией Московской области по конькобежному спорту и призваны не только привлечь внимание к этому зрелищному виду спорта, но и дать старт развитию молодых талантов, а также выявить самых достойных спортсменов страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что за победу поборются около 250 участников из 21 региона России. На лед выйдут как опытные мужчины и женщины, так и перспективные юниоры, юниорки, а также юноши и девушки старшего возраста. Каждый из них будет стремиться показать свой лучший результат на индивидуальной дистанции, чтобы завоевать медали.

В пятницу, 26 сентября, награды будут разыграны на дистанциях 500 и 1500 метров. В субботу, 27 сентября, спортсмены выявят лучших в забегах на 1000, 3000 и 5000 метрах.

Для зрителей вход на соревнования свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.