В Коломне 11–14 марта проведут тренировки и акцию ГТО в парках

Парки Коломны и Озер с 11 по 14 марта организуют для жителей тренировки, пробежки и акцию «ГТО в парке». Мероприятия пройдут в сквере имени В. А. Зайцева, парке Мира и парке «Сосновый бор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 11 марта, в сквере имени В. А. Зайцева в Коломне состоятся разминка и тренировка с 15.00 до 16.00. В этот же день в парке «Сосновый бор» в Озерах пройдет пробежка с 12.00 до 12.30.

В четверг, 12 марта, в сквере имени В. А. Зайцева занятия продолжатся с 16.00 до 17.20. В парке Мира в Коломне в этот день запланированы разминка и тренировка по общей физической подготовке с 16.00 до 17.00, а в пятницу, 13 марта, — спортивная программа с 16.00 до 17.20.

В субботу, 14 марта, в парке «Сосновый бор» с 11.00 до 12.20 жители смогут попробовать выполнить нормативы ГТО в рамках новой акции «ГТО в парке». В парке Мира в этот же день с 9.00 до 9.50 пройдет традиционный забег бегового сообщества «5 верст».

Кроме того, в выходные в парках проведут интеллект-игру, подвижные игры и акцию «Безопасное детство», во время которой детям и родителям напомнят правила поведения на улице и на дорогах. Завершит программу развлекательное мероприятие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.