В Клину прошла беговая экскурсия «Клин исторический»

Организаторами оздоровительно-познавательной акции стали участники клинского спортивного движения «5 верст», объединившего популяризаторов бега.

Протяженность маршрута составила около 10 км. Активисты сделали несколько остановок у знаковых памятников истории и архитектуры Клина, в том числе, у церкви Всех скорбящих радость, в сквере С. А. Афанасьева, около арт-объекта «Я люблю Клин», а также в усадьбе Демьяново. Интересные факты о значимых местах бегуны рассказывали участникам сами — к экскурсии спортсмены-любители готовились заранее.

«Мы охватили 11 точек и более 20 достопримечательностей, узнали много интересного, даже коренные жители Клина смогли вынести для себя новые истории, новые моменты, которые они не знали о родном городе», — поделилась начальник отдела по спорту и делам молодежи управления социально-значимых проектов г. о. Клин, организатор акции Елена Самойленко.

Всего к беговой экскурсии присоединились около 25 человек из Клина, Солнечногорска и Зеленограда. По окончании мероприятия каждый участник получил памятную медаль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.