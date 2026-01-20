В Клину 31 января пройдет «Народная лыжня» на новой трассе в Талицком лесу

Традиционный спортивный праздник «Народная лыжня» состоится 31 января в лесопарке «Талицкий лес» в Клину. В этом году мероприятие пройдет на новой благоустроенной трассе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Клину 31 января пройдет ежегодная «Народная лыжня». В этом году лыжные забеги впервые состоятся на новой трассе в лесопарке «Талицкий лес», благоустроенном по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. Здесь оборудована 6-километровая освещенная трасса с камерами видеонаблюдения.

Регистрация участников начнется в 10:30 у входа в лесопарк со стороны улицы Горького. Для гостей всех возрастов подготовлена развлекательная программа с музыкой, играми и конкурсами. Детский забег стартует в 10:30, его дистанция составит около двух километров. Взрослые участники выйдут на трассу после детей, их дистанция — 5,5 километра.

Для участия необходимо предоставить медицинскую справку или подписать согласие на месте. Первые 300 финишеров получат памятные брендированные шапки. Все участники смогут разделить атмосферу спортивного праздника, отметила начальник отдела по спорту и делам молодежи Елена Самойленко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.