В КХЛ рассказали, как отбирали клубы для турнира 3×3

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассчитывает на расширение состава участников турнира в формате «3×3», заявил вице-президент лиги по хоккейным операциям Андрей Точицкий. Он рассказал, какие клубы будут участвовать в первом сезоне, сообщается на сайте « Чемпионат.com ».

Точицкий отметил, что турнир организовывается двумя букмекерскими компаниями. В первом сезоне участвовать будут только те клубы, которые сотрудничают с этими фирмами.

В КХЛ рассчитывают на то, что состав участников расширится в следующем году. Точицкий уточнил, что те клубы, которые не будут играть в первом сезоне, положительно относятся к новому формату.

Он добавил, что участвовать будут только те клубы, кто хочет. Принуждать никого не будут. Лига готова разрешать любые вопросы по этому поводу, она открыта «для конструктивного диалога».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что ему стыдно за пустые трибуны на матчах КХЛ. Ему хотелось бы, чтобы там присутствовало больше фанатов хоккейного клуба.