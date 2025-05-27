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В Калининградской области закончился региональный этап марафона «Земля спорта». Примерно 400 участников из 16 муниципалитетов поставили рекорды в нормах ГТО, силовом экстриме, семейных эстафетах, а также в волейбольных и футбольных турнирах, сообщает в Telegram-канале пресс-служба проекта «Земля спорта».

Соревновательный день был насыщенным в плане эмоций. В соревнованиях участвовали студенты профильных университетов, а также команды, представляющие наиболее крупные агрохолдинги региона.

Центральная площадь в Гусеве стала крупной интерактивной площадкой. Все посетители имели возможность сыграть в настольные игры, сходить на мастер-классы. Также проводилась выставка ретро машин.

Для маленьких детей устроили аттракционы. Еще им раздавали сладкую вату.

Победители выиграли награды. Также некоторые прошли в финал «Земли спорта».

Марафон проходит с начала июня до конца августа. Он состоит из трех этапов — муниципальный, региональный и всероссийский.