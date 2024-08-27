В Истре впервые прошел массовый заплыв «X-WATERS Moscow Ruza 2024»

сегодня в 10:28

Первый массовый заплыв в рамках нового этапа X-WATERS World Championship «X-WATERS Moscow Ruza 2024» прошел на Рузском водохранилище. В заплыве приняли участие спортсмены из регионов России и других стран, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Событие состоялось на базе санатория «Русь». В программе заплыва были дистанции на 500 м, 1, 3 и 5 км, эстафета 2 этапа по 1 км, а также детские заплывы на 50 и 200 м. Каждый финиширующий получил специальную медаль.

Среди жителей Истры победителем в абсолюте стал Федор Матвеев на дистанции 5 км с результатом 1:06:08,2.

Среди женщин в возрастной категории 1 место заняла Капущова Ольга на дистанции 500 м с результатом 0:12:11,8.

Организатор мероприятия — житель округа Истра Сергей Ефимов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.