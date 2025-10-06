В Химках стартовал капремонт детского сада № 4
Фото - © Минстрой МО
На улице Чапаева, д. 24, микрорайона Сходня в подмосковных Химках строители приступили к капитальному ремонту детского сада комбинированного вида № 4. В настоящее время подрядчик на объекте, приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В ходе капремонта в здании детского сада 1950 года постройки, общей площадью более 1 тысячи квадратных метров, строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.
Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.
«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.