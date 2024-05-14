В Химках состоится суперфинал легендарного турнира «Золотая шайба»

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В городском округе Химки состоится суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». За главный трофей легендарного турнира сразятся 16 команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования «Золотая шайба» пройдут среди спортсменов 2007–2008 гг. р., 2009–2010 гг. р., 2011–2012 гг. р. и 2013–2014 гг. р. Всего в турнире примут участие 272 юных хоккеиста. В суперфинале 2024 года выступят по четыре команды в четырех возрастных группах, прошедшие муниципальный, региональный и всероссийский этапы.

В возрастной группе 2007–2008 гг. р. сыграют команды «Сахалин» (Сахалинская область), «Архангельск» (Архангельская область), «Биектау» (Республика Татарстан), «Ярославич» (Ярославская область).

За медали первенства среди спортсменов 2009–2010 гг. р. будут бороться клубы «Сахалин» (Сахалинская область), «Янтарная звезда» (Калининградская область), «Кстово» (Нижегородская область), «Ярославич» (Ярославская область).

Среди хоккеистов 2011–2012 гг. р. состязаться будут команды «Наследие» (Республика Крым), «Северная Олимпия» (Республика Коми),«СШОР Богородский» (Московская область), «Девон» (Республика Татарстан).

Возрастную группу 2013–2014 гг. р. представят клубы «Вымпел» (Новосибирская область), «Олимпиец» (ХМАО — Югра), «СШ им. С. Федорова» (Мурманская область) и «Спарта» (Владимирская область).

Суперфинал пройдет 16–19 мая по адресу: г. Химки, мкр Новогорск, ул. Соколовская, влд. 7, учебно-тренировочный центр «Новогорск».

История турнира «Золотая шайба» началась 8 декабря 1964 года, когда на страницах газеты «Пионерская правда» был опубликован призыв

«На старт, друзья! Золотая шайба зовет!». В этом же году были проведены первые соревнования. В первом турнире приняли участие 57 команд. Основателем турнира и председателем клуба «Золотая шайба» был знаменитый тренер Анатолий Тарасов. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.