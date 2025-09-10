В Химках прошли Всероссийские соревнования по лазер-рану

В Химках впервые провели Всероссийский турнир по лазер-рану. 7 сентября на стадионе «Родина» в скорости и меткости соревновались более 100 атлетов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Стрельбу провели на огневом рубеже из лазерного пистолета по мишени. Участникам необходимо было подбежать к своим позициям и поразить цель в течении 50-ти секунд. Каждая стрелковая серия чередовалась с беговой дистанцией.

«Эта дисциплина в современном пятиборье очень популярна, поскольку доступна практически любому человеку. Не нужно иметь специальную физическую подготовку, чтобы выполнить задания. Преодолеть дистанцию сможет каждый», — рассказал главный тренер сборной Московской области по современному пятиборью Александр Владзиевский.

Участниками соревнований стали представители спортивных школ, жители города, спортсмены-любители, а также кадеты Академии гражданской защиты МЧС и воспитанники военно-патриотического клуба «Сова».

«На соревнования я приехала вместе с семьей. Также пришли коллеги вместе с детьми, чтобы пострелять, побегать, привлечь их к спорту. Прекрасная возможность провести время с родными», — поделилась участница соревнований Анна Дубровина.

Лазер-ран вышел из современного пятиборья. Вид спортивного многоборья сочетает в себе навыки в фехтовании, плавании, преодолении полосы препятствий, стрельбе и беге. Последние две дисциплины объединили в один комбинированный вид — «комбайн». Потом утвердили более звучное «лазер-ран».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.