В Химках прошел мастер-класс по фехтованию

Спортивное мероприятие по фехтованию прошло 31 октября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор». Его посвятили значимой дате в истории страны – Дню основания Российского военно-морского флота, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед мастер-классом для гостей провели историческую лекцию. Их познакомили с датой основания праздника, а также рассказали о современных особенностях службы российских военных моряков.

«Сегодня мы чтим тех, кто стоял у истоков славного Российского флота, и тех, кто сейчас несет нелегкую службу, продолжая героические традиции предков. Это праздник мужества, отваги и преданности Родине. Память о великих победах нашего флота вдохновляет на новые свершения!» – сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Перед жителями выступили воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор». Ребята продемонстрировали навыки, которые удалось освоить благодаря регулярным тренировкам и трудолюбию.

«Важно, что подобные мероприятия объединяют несколько поколений. Считаю, что таких мероприятий должно быть как можно больше», – отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Депутат Глеб Демченко напомнил, такие встречи напоминают о важных событиях в истории страны и позволяют воспитывать молодежь в духе патриотизма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.