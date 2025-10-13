В Химках прошел Кубок города по настольному теннису

В Химках завершился Кубок города по настольному теннису. На корты Центра ракеточных видов спорта Space вышли как профессионалы, так и любители. Всего призы разыграли более 40 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игроки провели по три одиночных матча и один парный, представляя группы по два человека. Общий рейтинг команды по системе RTTF был 1800 очков. Цель мероприятия — привлечение интереса к настольному теннису в Химках, а жителей — к здоровому образу жизни и физическим активностям.

По итогам соревнований уверенную победу одержала команда «Фифти-фифти», спортсмены: Елена Тузова, Эдуард Оберемчук, Максим Королев и Ольга Аксенова.

«Тимирязевцы» заняли второе место: Анна Сергеева, Дмитрий Карпов, Анна Кременец, Валерия Барабанова.

Третью ступень пьедестала разделили Софья Коновалюк, Андрей Рынейский, Евгений Рощин и Самвел Арутюнян из команды «Двухэтажка».

Центр ракеточных видов спорта в Химках включает в себя девять кортов для бадминтона, три сквош-корта, а также столы для настольного тенниса. Заниматься в центре могут все желающие без ограничений: дети и взрослые, профессионалы и любители. Тренерский состав — мастера спорта, бывшие и действующие спортсмены. На девяти суперсовременных кортах одновременно могут заниматься более полусотни человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.