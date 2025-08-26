В центре ракеточных видов спорта «Space» в Химках прошел чемпионат России по ракетлону. Участие приняли более 50 сильнейших спортсменов из разных регионов России и Республики Казахстан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ракетлон — захватывающий любительский спорт, в котором игроки сражаются за победу одновременно в четырех дисциплинах: бадминтон, сквош, большой и настольный теннис. Сеты разыгрываются в порядке от самой маленькой ракетки к самой большой. Каждый сет играется до 21 очка, а каждый розыгрыш приносит одно очко победителю. Победителем матча становится игрок, который набрал наибольшее количество очков.

«Ракетлон — полезный вид спорта. Это уже доказано. Профилактика старения, болезни Альцгеймера — это настольный теннис. Бадминтон — это слежение за воланом, профилактика зрения», — подметил вице-президент бадминтонного клуба в Химках Дмитрий Дубовенко.

Чемпионат России по ракетлону Химки приняли впервые. В перспективе турнир планируют проводить в городе на регулярной основе.

«Подобные спортивные события – это отличный пример того, как спорт объединяет людей и делает нашу жизнь лучше! Поздравляю всех участников и организаторов с успешным проведением турнира!», – сказал депутат Химок Глеб Демченко.

Центр ракеточных видов спорта «Space» находится по адресу: улица Кирова, строение 24.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.