В центре ракеточных видов спорта Space в Химках пройдет чемпионат России по ракетлону в одиночном разряде. К участию заявлены более 50 спортсменов. Это сильнейшие ракетлонисты страны. Открытие турнира в 8:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ракетлон — захватывающий любительский спорт, в котором соперники сражаются сразу в четырех ракеточных видах: настольный теннис, бадминтон, сквош и теннис.

Сеты разыгрываются в порядке от самой маленькой ракетки к самой большой. Каждый сет играется до 21 очка. Каждый розыгрыш приносит одно очко победителю. При счете 20:20 игра продолжается до разрыва в счете на два очка. Победителем матча становится игрок или команда, набравшая в общей сложности наибольшее количество очков.

Для зрителей будут оборудованы специальные места.

«Проведение подобных чемпионатов в нашем городе – это отличная возможность развивать спорт и привлекать к нему молоджь. Я очень рада, что Химки становятся местом важных спортивных событий», – сказала депутат Химок Надежда Смирнова.

Чемпионат по ракетлону пройдет в Химках уже второй раз. В июне этого года в центре ракеточных видов спорта Space прошел чемпионат России по ракетлону в парном разряде. Это было первое событие подобного масштаба за 15-летнюю историю соревнований в стране. Все предыдущие чемпионаты проходили в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.