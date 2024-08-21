В Химках подвели итоги «Кубка Игоря Акинфеева»

В Химках завершился ежегодный турнир начинающих звезд ведущих футбольных академий России «Кубок Игоря Акинфеева». На вершину пьедестала поднялась юношеская столичная команда «Локомотив». Второе место занял подмосковный «Мастер-Сатурн», а бронзовую медаль получили футболисты СШОР «Зенит». Одновременно с соревнованиями прошел турнир «Кипербол» и «Кибербатл», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Кубок собрал такую масштабность — от Калининграда до Владивостока. Прилетели даже команды из Азии и новых регионов России. Это колоссальная радость для детей. В том году обещали, что он будет крутым, думаю, что дети и зрители убедились в этом. Мы запланировали экскурсии для спортсменов, команды поехали в Кремль и насладились московскими красотами. Ребятам хочу сказать, чтобы они не останавливались, если им нравится заниматься футболом. Они должны поставить себе цель — быть на вершине всегда», — поделился Игорь Акинфеев.

Традиционный детский футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» прошел в четыре дня на стадионах «Новые Химки» и «Родина». За Подмосковье выступали футбольные коллективы СШОР «Химки», «Мастер-Сатурн» и «Витязь». Также в матчах приняли участие команды «ЦСКА» и «Локомотив» из Москвы, казанский «Рубин», «Краснодар», питерский «Зенит», «Балтика», «Динамо» из Владивостока, «Пари Нижний Новгород», тульский «Арсенал» и «Сибирь». Кроме того, в Химки приехали спортсмены из стран СНГ и новых регионов России: «Кайрат» — Алма-Ата, «Пахтакор» — Ташкент, «Академия футбола Крыма» — Евпатория, «Заря» из Луганска и сборная команда ДНР.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

В финал вышли четыре команды — СШОР «Химки», «Мастер-Сатурн», московский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. За первое место поборолись клубы «Мастер-Сатурн» и «Локомотив», игра закончилось серией пенальти со счетом 4:5. За третье и четвертое место выступили «Зенит» и «Химки», матч завершился в пользу «Зенита» — 4:0. Награды лучшим командам вручил почетный гость турнира, вратарь «ЦСКА» Игорь Акинфеев.

Команды также разыграли между собой «Кубок Кипербола». Чемпионом соревнований стала команда «Локомотив» из Москвы. Ребята обыграли «Аланию» со счетом 3:2. Также в этом году прошли соревнования среди вратарей — кипербатлы.

«Мы очень рады, что турнир расширяется. Каждый, кто приехал к нам — уже победитель. Сегодня — это один из лучших турниров России среди детских команд», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Напомним, что первый «Кубок Игоря Акинфеева» среди детских футбольных клубов Подмосковья прошел в 2018 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторами турнира также стали Министерство физической культуры и спорта Московской области, Фонд развития футбола «Страна Футбола», а также Федерация футбола Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.