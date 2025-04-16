сегодня в 17:34

В ФК «Сочи» не поднимали вопрос об отставке главного тренера команды Морено

В клубе уверены, что он справится с целью вернуть команду в Российскую премьер-лигу.

Морено занимает пост главного тренера «Сочи» с декабря 2023 года. Под его руководством футболисты сыграли 45 игр, в которых одержали 18 побед, потерпели 12 поражений и 17 раз вышли вничью.

В текущем сезоне Первой лиги «Сочи» занимает 5 место после 28 сыгранных туров, набрав 47 очков. Отставание от «Торпедо», претендующего на попадание в РПЛ, составляет 4 очка.