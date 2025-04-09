В финал «Веселых стартов» вышли воспитанники дошкольного отделения школы № 27 Люберец

В дошкольном отделении гимназии № 16 «Интерес» городского округа Люберцы состоялся отборочный этап муниципальных соревнований «Веселые старты» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений муниципалитета, посвящённый Году защитника Отечества. Об этом сообщили в учебном заведении.

«В соревнованиях приняли участие более 40 дошкольников. Каждая команда состояла из шести участников в возрасте от 5 до 7 лет. В упорной борьбе команда 1-го корпуса дошкольного отделения школы № 27 заняла первое место и получила путевку в муниципальный финал», — отметила заместитель директора по дошкольному образованию гимназии № 16 «Интерес» Юлия Орлова.

Она добавила, что программа «Веселых стартов» включала несколько этапов: эстафеты, конкурсы на бег, прыжки, а также упражнения с мячами, кеглями и обручами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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