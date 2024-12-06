В фестивале спорта «Равные возможности» Подмосковья поучаствовали около 50 детей

В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» городского округа Щелково состоялся детский фестиваль спорта «Равные возможности», организованный для детей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие около 50 юных спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

Для участников были подготовлены разнообразные игровые зоны: творческая мастерская с лего-зоной и зоной рисования; корнхолл; дартс; броски в баскетбольные кольца; футбольная игра «Попади в ворота»; мини-гольф.

В завершение праздника перед гостями выступили специалисты кинологического центра Федеральной таможенной службы со своими служебными собаками. Хвостатые напарники продемонстрировали профессиональные навыки и вызвали бурю оваций в зале.

Детский фестиваль спорта «Равные возможности» в Щелкове проводится ежегодно в рамках проекта «Единая страна — доступная среда». В 2023 году в мероприятии приняли участие около 50 человек. В программе были представлены различные площадки: корнхолл, мягкий модуль «Гигантский боулинг», дартс, фрисби, броски в баскетбольные кольца, футбольная игра «Попади в ворота», мини-гольф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.