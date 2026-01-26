В Егорьевске прошел финал муниципального турнира по волейболу среди школьников

Финальный турнир по волейболу в рамках муниципального этапа «Школьной лиги» состоялся 23 января во Дворце спорта «Егорьевск». В соревнованиях приняли участие 12 школ округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир по волейболу стал частью цикла соревнований единой школьной лиги, который проводится среди школьников Московской области. В Егорьевске за звание лучшей волейбольной команды боролись более 200 учащихся из 12 образовательных учреждений.

Финал городского этапа прошел 23 января. Восемь сильнейших команд встретились на площадке, чтобы определить победителей. Глава округа Дмитрий Викулов и председатель Совета депутатов Михаил Лавров поприветствовали участников, отметив важность подобных мероприятий для развития спорта и здорового образа жизни среди молодежи.

Победу среди юношей одержала команда Георгиевской гимназии, среди девушек — гимназии № 10. Эти коллективы представят Егорьевск на областном этапе весной. Впереди участников ждут финалы еще по трем видам спорта: футзалу, баскетболу 3 на 3 и шахматам.

Глава округа пожелал спортсменам новых достижений и честной борьбы, а болельщикам — активной поддержки команд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.