В Егорьевске открыли новое мини-футбольное поле

В Егорьевске в центре образования состоялось открытие нового мини-футбольного поля. Спортивный объект появился благодаря инициативному бюджетированию в рамках финансирования из областного и муниципального бюджетов, а также при участии предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект по возведению мини-футбольного поля на территории центра образования инициировал депутат Московской областной думы Максим Коркин. В школе обучаются более 300 ребят и учебное заведение нуждалось в подобной площадке. Причем воспользоваться площадкой смогут не только учащиеся центра, но и жители ближайших домов.

В церемонии открытия принял участие председатель совета депутатов городского округа Егорьевск Михаил Лавров, представители администрации округа и комитета по образованию. Михаил Трофимович отметил, что создание условий для массового спорта — это дело национальной важности и один из приоритетов, обозначенных президентом страны и губернатором региона. Директор центра образования Екатерина Горчакова поблагодарила администрацию округа, депутатов и предпринимателей, которые помогли в обустройстве спортивного объекта и пожелала ребятам из школьного клуба «Олимп» удачных тренировок и новых спортивных достижений.

На мини-футбольном поле с искусственным покрытиям можно проводить тренировки практически круглый год. Также на объекте есть скамейка запасных с навесом, ограждение и освещение. Преимущества объекта оценил председатель совета депутатов Михаил Лавров, который забил первый гол в новые ворота.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.