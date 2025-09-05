В Дубне торжественно открыли спортивный стадион

В гимназии № 3 в Дубне торжественно открыли современную многофункциональную площадку для уроков физкультуры и занятий разными видами спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первые новый стадион протестировали каратисты и чирлидеры. Прошли соревнования по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Для всех этих видов спорта подготовлены площадки. Также здесь есть беговая дорожка и тренажеры.

«Для нас это огромный праздник. Сейчас в свободное от уроков время будем постоянно собираться здесь, играть в футбол, баскетбол», — сказал ученик 11 класса гимназии № 3 Никита Фомин.

Больше всего ждал преображения спортплощадки учитель физкультуры Василий Червяков. В торжественной обстановке под аплодисменты всей школы ему вручили ключ от стадиона. И предоставили право забить первый мяч в футбольные ворота.

«Слов нет, как я благодарен всем, кто подарил нам такой комплекс. Мы хотим, чтобы ребята повышали результаты. Это все для будущего наших детей», — сказал учитель физкультуры гимназии № 3 Василий Червяков.

После открытия стадиона преобразилась не только территория гимназии, но и всего микрорайона. Площадка — подарок всем жителям. С этого дня сюда приходить и заниматься спортом могут дубненцы всех возрастов.

«Футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для баскетбола и волейбола, тренажеры, беговые дорожки и освещение — на новом стадионе гимназии № 3 есть все необходимое для занятий спортом! Теперь уроки физкультуры для ребят будут проходить на высоком уровне и в комфортных условиях. Проект реализован в рамках губернаторской программы «Открытый стадион», а это значит, что вечером стадион доступен для всех жителей. Приходите заниматься спортом всей семьей!», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.