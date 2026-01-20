В Дубне прошла лыжная эстафета памяти Березняка с рекордным числом участников

Лыжная эстафета памяти авиаконструктора Александра Березняка состоялась 18 января в Дубне и собрала рекордное число участников — 26 команд и ветеранов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне 18 января прошла традиционная лыжная эстафета памяти Александра Березняка, выдающегося конструктора самолетов и ракет, который жил и работал в городе. В этом году в соревнованиях приняли участие 26 команд, а также команда ветеранов — коллег и соратников Березняка. Для них была организована отдельная дистанция в 400 метров и подготовлены поздравления.

Ветераны вспоминали, как много лет назад участвовали в подобных эстафетах, отмечая, что раньше дистанции были длиннее, а участники моложе. Атмосфера соревнований, как всегда на мероприятиях ГосМКБ «Радуга», была дружеской и наполненной спортивным азартом.

Эстафета стала первым этапом Спартакиады здоровья имени Виктора Червякова для подразделений ГосМКБ «Радуга». Для других команд, представляющих предприятия, организации, гимназии и лицеи Дубны, участие в эстафете — символ уважения к памяти легендарного руководителя.

Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что эстафета дала яркий старт юбилейному году предприятия, которому исполняется 75 лет. Лучшее время среди участников показали Валентина Терехова и Артем Свинцицкий. Победу среди городских предприятий одержала команда Объединенного института ядерных исследований, а в младшей группе — команда школы №1 имени А.Я. Березняка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.