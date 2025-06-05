В Домодедово стартовал юбилейный сезон корпоративных состязаний «ДМД. Пять турниров»

В Домодедово начался пятый, юбилейный сезон спортивного проекта «ДМД. Пять турниров». В этом году в соревнованиях участвуют 12 команд, представляющих муниципальные учреждения и коммерческие организации городского округа. Особую атмосферу соревнованиям придает и то, что сезон приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель главы округа Юлия Терещенко торжественно открыла турнир и поприветствовала участников:

«Когда мы говорим: „Я представитель своего предприятия или своей отрасли“ — это звучит не просто гордо, это звучит до такой степени замечательно, потому что на вас смотрит весь городской округ Домодедово, вся наша Московская область и вся Российская Федерация. Это не пафосные слова — это слова восхищения в ваш адрес».

Как отметил начальник отдела спорта Юрий Гапчук, в программу соревнований по традиции вошли нормативы ГТО — бег, отжимания, пресс, подтягивания и эстафета, а также любимое многими участниками перетягивание каната. В этом году турнир дополнили элементами военно-патриотической направленности — участники выполняли сборку и разборку автомата Калашникова на время.

«Канат не входит в ГТО, но это очень интересная история. Каждый год проводим, всем очень нравится. Плюс сборка-разборка автомата — неполная, но на время», — пояснил Гапчук.

Юбилейный сезон ознаменовался участием новых команд, что добавило интриги и непредсказуемости соревнованиям:

«Команды, которые участвуют не первый год, знают друг друга. А с новичками — все иначе. Неизвестно, как потянут канат, сколько подтянутся. Интрига только усиливается», — отметил Юрий Гапчук.

Свыше 150 участников приняли участие в первом этапе. Победу одержала команда строительного гипермаркета. По словам участника команды Михаила Черепко, успех заключается в правильной мотивации:

«Подобрать людей, мотивировать их. И ребята сами, когда замотивированы, очень хотят победить. Это и есть секрет».

Впереди у команд еще несколько этапов соревнований: рыбалка, футбол, волейбол. Финал пятого сезона «ДМД. Пять турниров» запланирован на конец года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.