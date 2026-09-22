В Дмитровском округе провели турнир по воркауту в Икше

Соревнования по воркауту прошли 20 сентября в молодежном центре «Родники» в Икше и объединили спортсменов из пяти городов. Участники выступили в трех дисциплинах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования по воркауту состоялись 20 сентября в молодежном центре «Родники» в Икше. В турнире участвовали спортсмены из Дмитровского округа, Москвы, Мытищ, Подольска и Кимр.

Турнир организовали молодежный центр, движение «Волонтеры Подмосковья» и команда «Барс». Участники соревновались в воркаут-батлах, фристайлбаре и женском фристайле, демонстрируя силовые элементы на турнике и брусьях, связки и авторские программы.

В воркаут-батлах победил Роман Гайворонский из Мытищ. Второе место занял Даниил Волков из Москвы, третье — Марк Сагалаев из Москвы. В дисциплине «Фристайлбар» лучшим стал Илья Козлов из Подольска, серебро завоевал Всеволод Соколов из Москвы, бронзу — Александр Соколов из Кимр. В женском фристайле победила Полина Турова, второе место заняла Мария Мартынова, третье — Ясмин Али. Все спортсменки представляли Москву.

Тренировки по воркауту в «Родниках» проводят для ребят с 10 лет. Младшая группа занимается по вторникам и четвергам с 17:00 до 18:00, участники старше 14 лет — в эти же дни с 18:00 до 20:00 и по воскресеньям с 14:00 до 16:00. Занятия проходят по адресу: р. п. Икша, ул. Икшанская, д. 10. Дополнительная информация доступна по телефону +7 (936) 162-92-26.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.