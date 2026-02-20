В Дмитрове стартовал турнир «Золотая лента SOLO» с путевками в Дубай

Международный турнир по художественной гимнастике «Золотая лента SOLO» открылся 20 февраля в парке «Экстрим» в Дмитрове. В соревнованиях участвуют 620 спортсменок из 26 городов России, а также представительницы Беларуси, Кыргызстана и Китая.

Турнир объединил начинающих и опытных гимнасток в возрасте от 5 до 17 лет. Участницы выступают в многоборье, демонстрируя программы в групповых упражнениях и индивидуальных дисциплинах.

Главными призами станут три путевки на международные соревнования в Дубае, которые пройдут в мае. По словам одного из организаторов Елены Колесовой, в Дмитров приехали 620 спортсменок.

Организаторами турнира выступили федерация художественной гимнастики Московской области и дмитровское предприятие по пошиву спортивной одежды «Мануфактура Малюгина». В рамках программы также пройдет мастер-класс по спортивной журналистике от трехкратной чемпионки Европы Анны Грош.

Почетными гостями стали известные гимнастки Дарья Кондакова, Дарья Дубова и Азиза Раупова. Турнир завершится 23 февраля церемонией награждения и вручением путевок на соревнования в Дубае.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.