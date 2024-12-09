сегодня в 15:08

В Чехове пройдут XV ежегодные международные соревнования по синхронному плаванию

В городском округе Чехов с 11 по 15 декабря пройдут XV ежегодные международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В турнире примут участие свыше 300 девочек и мальчиков до 13 лет из России, Сингапура, Белоруссии, Казахстана и Армении. Победители и призеры будут определяться в дисциплинах: соло (девочки), соло (мальчики), дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби.

​«Русская матрешка» — это уникальный турнир с многолетней историей и традициями. Соревнования проводятся с 2008 года и являются визитной карточкой Московской области. Идея создания турнира принадлежит трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию, президенту федерации синхронного плавания России Ольге Брусникиной. Соревнования проводятся при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Место проведения турнира: Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, стр. 30, МАУ «ДС «Олимпийский».

​Программа соревнований:

11 декабря — приезд команд, комиссия по допуску участников, тренировки;

12 декабря — первый соревновательный день;

13 декабря — второй день соревнований, торжественная церемония открытия в 17:30;

14 декабря — третий соревновательный день, награждение и завершение турнира;

15 декабря — отъезд команд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.