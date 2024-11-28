В Бронницах пройдет Межрегиональный турнир по борьбе самбо

С 29 ноября по 1 декабря в городском округе Бронницы пройдет Межрегиональный турнир по борьбе самбо среди юношей 2012–2013 года рождения в личном и командном первенствах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях примут участие спортсмены муниципальных образований Московской области и спортклубов РФ, а именно юноши 2012–2013 года рождения.

29 ноября- день приезда иногородних команд и взвешивание участников турнира. 30 ноября в 11-00 состоится открытие мероприятия, а в 11-30 — начало соревнований.

1 декабря в 11-00 состоится командное первенство (стенка на стенку).

Спортсмены, занявшие призовые места в личном первенстве каждой весовой категории, награждаются индивидуальными грамотами и медалями, а также денежными поощрениями. Команды, занявшие призовые места в командном первенстве, награждаются командными кубками, медалями и грамотами, и также денежными поощрениями.

Турнир пройдет в спортивном зале Государственного училища олимпийского резерва города Бронницы по адресу: ул. Москворецкая, д. 46.

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