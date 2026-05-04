В Богородском округе прошел турнир по Counter-Strike 2

Киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 прошел 3 мая в Электроуглях Богородского округа. В соревнованиях участвовали около 11 молодежных команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир организовало местное отделение «Молодой Гвардии» совместно с компьютерным клубом «ОлимпХ». Участники соревновались в формате 5х5. На одной площадке собрались любители тактических стратегий со всего округа.

Главной задачей организаторы назвали поддержку современных увлечений молодежи и создание условий для развития талантов в сфере компьютерного спорта. Формат соревнований позволил игрокам продемонстрировать командную слаженность и индивидуальные навыки, а также найти единомышленников.

«Это наш первый обкатный турнир. Нам было важно посмотреть на реакцию молодежи, оценить уровень интереса к подобным инициативам. Мы увидели настоящий ажиотаж, это подтверждает актуальность киберспорта в нашем округе. В планах — продолжать активное сотрудничество с компьютерными клубами и помогать ребятам раскрывать свой потенциал даже в геймерском формате», — поделился руководитель первичного отделения МГЕР г. Электроугли Арсений Смазнов.

В финале команда «ColizeumNoginsk» обыграла «СТАЯ JUNIOR» со счетом 2:0. Призеры получили памятные награды, а участники — опыт командной игры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.