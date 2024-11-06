В Балашихе разыгран первый командный Кубок Подмосковья по русскому шапочному бою

​В День народного единства в Балашихе состоялся первый командный кубок Подмосковья по русскому шапочному бою среди юношей и девушек на призы чемпиона мира среди военнослужащих, чемпиона Европы Дмитрия Двали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Обладателями главного трофея турнира стали хозяева соревнований — сборная городского округа Балашиха. Второе место завоевала команда Богородского городского округа. И бронзовые награды на счету представителей Подольска. В первом розыгрыше командного Кубка Московской области приняли участие 176 спортсменов из 21 городского округа.

​Торжественную церемонию награждения провели Дмитрий Двали и чемпион мира по боксу по версии WBA Gold, обладатель интерконтинентального и Европейского поясов WBO, чемпион PABA Роман Андреев.

На турнире работали интерактивные зоны. Общественная организация «Русская община» провела мастер-классы по армрестлингу, росписи магнитов, матрешек и значков. Также активисты провели для всех желающих народные игры. Школа танца с клинками «Орден Феникс» представила искусство фланкировки казачьей шашкой на торжественной церемонии открытия турнира. Военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» г. о. Балашиха организовало мастер-класс по сборке и разборке автоматов. И еще один мастер-класс провели специалисты АНО «Центральный дом русских шахмат — Таврелли».

​Первый командный Кубок Московской области по русскому шапочному бою среди юношей и девушек на призы Дмитрия Двали прошел 4 ноября на территории СШОР им. Ю. Е. Ляпкина «Арена Балашиха». Соревнования состоялись в рамках концепции развития учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.