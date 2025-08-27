В Балашихе пройдет турнир по настольному теннису

Турнир по настольному теннису пройдет в Балашихе. Спортивное событие входит в программу Большого фестиваля Активного долголетия «НЕпреклонный возраст», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участником фестиваля может стать каждый житель городского округа Балашиха в возрасте от 55 лет с наличием социальной карты жителя Московской области.

Соревнования проведут сразу на трех площадках города:

29 августа в СЦКД «Рассвет» (д. Соболиха, ул. Новослободская, стр. 15). Начало: 17:00.

30 августа, 20 сентября и 4 октября в СДК «Сокол» (д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 7а). Начало: 14:00.

17 и 24 сентября в ДЦ «Солнышко» (ул. Свердлова, д. 43). Начало: 14:00.

Фестиваль «НЕпреклонный возраст» создан для поддержки инициатив граждан старшего поколения и привлечения населения к активному и здоровому образу жизни.

В период с 5 августа по 15 октября в учреждениях культуры и парках города жители смогут посетить 14 различных направлений, включающих в себя хореографию, вокал, инструментальное, театральное, прикладное творчество, моду, кулинарию, оздоровительные практики, настольные игры, интеллектуальные битвы и цифровую грамотность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.