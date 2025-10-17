сегодня в 19:10

В Балашихе объявлен конкурс на капремонт стадиона

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона „Строитель“ в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Стадион „Строитель“, Московская область, г. о. Балашиха, ул. Саввинская, д. 2в».

Планируется в рамках проведения закупки подготовка проектно-сметной документации, обследовательские работы, экспертиза проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству, а также установка технологического оборудования.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.