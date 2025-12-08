В Балашихе 7 декабря прошли соревнования по спортивной гимнастике ко Дню героев Отечества

Соревнования по спортивной гимнастике, посвященные Дню героев Отечества, состоялись 7 декабря в центре спортивной и художественной гимнастики «Балашиха» с участием около 400 юных спортсменов из разных городов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир «России верные сыны…» собрал около 400 участников из Москвы, Тулы, Электростали, Ногинска, Раменского, Жуковского и Луганска. Возраст спортсменов составил от 3 до 14 лет. Мальчики и юноши соревновались в шести дисциплинах: вольные упражнения, конь-махи, кольца, брусья, опорный прыжок и перекладина. Девочки и девушки выступили в четырех видах: женские брусья, опорный прыжок, бревно и вольные упражнения.

Судья и тренер центра Матвей Шурыгин отметил, что занятия спортом помогают детям развивать дисциплину, укреплять здоровье и справляться со стрессом. По его словам, участие в соревнованиях учит юных спортсменов увереннее чувствовать себя в жизни.

Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы. Все участники были награждены памятными медалями и мягкими игрушками. В центре спортивной и художественной гимнастики «Балашиха» тренируются более 500 детей от 3 до 18 лет, которые регулярно показывают высокие результаты на региональных и всероссийских соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.