Уже отчим, а не муж: известный футболист изменил своей девушке с ее матерью

«Первый спорт»: футболист «Реала» Гарсия бросил свою девушку и ушел к ее матери

Футболист мадридского «Реала» Фран Гарсия расстался со своей девушкой и завел отношения с ее матерью. Ходят слухи, что подруга защитника застала любимого с ее мамой прямо в постели, однако подтверждений этой информации пока нет, сообщает «Первый спорт» со ссылкой на The Sports Grail.

С недавного времени возлюбленная Гарсии закрыла аккаунт в соцсетях. Пользователи шутят, что игрок «Реала» не захотел быть супругом для своей дамы, «но решил стать ее отчимом».

Подобные ситуации происходят с игроками «Реала» не в первый раз. В 2019 году The Sun сообщал, что нападающий испанского клуба Лука Йович бросил свою девушку, мать семимесячного ребенка, и ушел к сербской модели Софии Милошевич. До того, как начать отношения с 21-летним форвардом, модель встречалась с другими футболистами — Адемом Ляичем, Душко Тошичем и Анте Ребичем.

Ранее нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин нелестно высказался о чемпионате России. По словам бывшего игрока сборной, родная РПЛ «была говном» уже когда он освободился из колонии.