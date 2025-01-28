Кокорин назвал чемпионат России «говном»

Российский футболист кипрского «Ариса» Александр Кокорин назвал родную РПЛ «говном». По мнению форварда, в один момент «очень хорошие иностранцы» начали покидать чемпионат России, но их никем не заменили, сообщает Sports.ru со ссылкой на подкаст Федора Смолова Smol Talk.

В 2019 году Александра Кокорина и футболиста Павла Мамаева отправили в колонию за драку в кафе «Кофемания» в центре Москвы. По словам Кокорина, Российская премьер-лига «была говном» уже с момента, как он и Мамаев отбыли наказание и вышли на свободу.

«Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться», — заявил Кокорин.

По мнению скандального нападающего, «золотое время» чемпионата России было с 2005 по 2015 годы.