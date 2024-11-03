Устройство полей с подогревом закончили на стадионе «Локомотив» в районе Люблино

В столичном районе Люблино продолжаются работы по реконструкции футбольного стадиона «Локомотив», на котором в 1957 году состоялся матч национальных команд Франции и Финляндии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Когда-то на этой площадке базировался футбольный клуб железнодорожников. Здесь они сражались со „Спартаком“ и „Торпедо“», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

С годами спортивное сооружение начало ветшать, а в 2015 году объект перестали использовать.

В рамках реконструкции рабочие завершили устройство футбольных полей с подогревом, беговой дорожки, спортивной площадки с тренажерами.

На сегодняшний день специалисты создают гараж для обслуживающей спецтехники, завершают монтаж трибуны для болельщиков и ремонтируют сохранившиеся здания.

После реконструкции обновленный стадион позволит проводить матчи и тренировки в любую погоду.

Ранее на севере Москвы после реконструкции старого кинотеатра открылся районный центр «Место встречи „Баку“». Здесь будут проводить мастер-классы, лекции, занятия по вокалу, хореографии, шахматам и др.