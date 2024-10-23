На севере Москвы открылся районный центр «Место встречи „Баку“»

сегодня в 15:33

В Северном административном округе после реконструкции старого кинотеатра открылся районный центр «Место встречи „Баку“». Здесь будут проводить мастер-классы, лекции, занятия по вокалу, хореографии, шахматам и другим направлениям, сообщается на сайте мэра Москвы.

Здание расположено по адресу: улица Усиевича, дом 12. Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что его площадь составляет более 13 тыс. кв. м. В нем четыре этажа и еще один подземный.

«В ноябре там планируют открыть многофункциональный и культурно-досуговый центр для горожан, где они смогут посещать различные лекции, мастер-классы, занятия по хореографии, вокалу, шахматам и другим направлениям», — заявил Овчинский.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская отметила, что перед реконструкцией был подготовлен градостроительный план участка площадью 0,42 га. В ноябре в центре откроется фитнес-клуб, химчистка, магазины электроники, детских товаров, косметики и продуктов.

Председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков рассказал, что на каждом этапе реконструкции инспекторы провели 15 контрольно-надзорных мероприятий. Объект получил заключение о соответствии утвержденному проекту.

«В настоящее время застройщик оформил разрешение на его ввод в эксплуатацию», — заключил Слободчиков.