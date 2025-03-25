Умер хоккейный тренер Андрей Мартемьянов

В ночь на 25 марта скончался знаменитый хоккейный тренер Андрей Мартемьянов. Ему был 61 года, сообщает SHOT .

По предварительным данным, мужчина скончался в результате остановки сердца. В этот момент он находился в квартире в Екатеринбурге. Родные были рядом с ним.

Мартемьянов тренировал такие клубы, как «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист». Но до этого он долгие годы сам играл в хоккей. Он даже был чемпионом Универсиады 1989 года в Софии.

В последние годы Мартемьянов работал в хабаровском «Амуре», но ушел оттуда в конце октября.

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