Известный тележурналист Константин Цивилев умер в своей квартире в Москве

В возрасте 59 лет ушел из жизни популярный тележурналист Константин Цивилев. Его тело нашли в квартире на Пятницком шоссе в Москве, сообщает «МК: срочные новости» .

Публикация о кончине Цивилева появилась на странице журналиста в Facebook* 24 марта. Причина смерти в ней не указывается. Также нет информации о дате и месте прощания с телеведущим.

Цивилев в 90-е годы вел такие известные телепрограммы, как «Времечко» и «Сегоднячко», был автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». Также он был автором большого количества книг.

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