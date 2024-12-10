Украинский футболист Попов начал говорить на русском во время интервью

Нападающий одесского «Черноморца» Кирилл Попов во время интервью забылся и заговорил на русском языке, но после трех произнесенных слов осекся и повторил все на родном украинском языке, пишет РЕН ТВ .

Момент ошибки Попова попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как футболист внимательно слушает вопрос журналиста после матча с «Кривбассом». Спортсмен начал отвечать на украинском языке, но затем перешел на русский. Когда понял, что сделал, остановился и повторил фразу на украинском языке.

«Ну да, мы наигрывали эти стандарты, сегодня получилось… Ой», — сказал Попов.

Отрывок интервью с украинским футболистом начал распространяться в Сети. Соотечественники ругают его в комментариях за забывчивость.

В рамках процесса евроинтеграции Украина предприняла шаги по адаптации своего законодательства к стандартам ЕС. Одним из таких шагов стало принятие Верховной радой в прошлом году нового закона, касающегося национальных меньшинств.

Этот законодательный акт, направленный на удовлетворение критериев Еврокомиссии, ввел более строгие правила использования русского языка в стране. Украинские власти стремятся ускорить процесс вступления в Европейский союз, выполняя необходимые условия.