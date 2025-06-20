Уголовное дело завели на руководителей ФК «Торпедо» за попытку подкупа судьи

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора АО ФК «Торпедо Москва» Валерия Скородумова и владельца клуба Леонида Соболева. Их обвиняют в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

По версии следствия, мужчины вместе с соучастниками с марта по май этого года пытались предложить взятку главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва». Всего они предлагали ему около 1 млн рублей.

За эти деньги судья должен был обеспечить победу команде клуба, а также назначить пенальти в ворота соперников и удалить их игрока с поля. Всего фигуранты взяткой пытались повлиять на исход как минимум трех игр.

О задержании Соболева и Скородумова стало известно утром 20 июня. У них также провели обыски. Фигурантам предъявлено обвинение в трех преступлениях, которые предусмотрены частью 2 статьи 184 УК РФ. Вскоре им изберут меру пресечения.

Сейчас правоохранители устанавливают всех соучастников преступления.