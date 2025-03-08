УЕФА: клубы РПЛ потратили на зарплаты футболистам меньше Турции и Бельгии

16 клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в сезоне 2023-2024 годов потратили на выплату зарплат игрокам 343 млн евро. Это в разы меньше, чем в АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1, сообщает Metaratings со ссылкой на отчет УЕФА под названием The European Club Finance and Investment Landscape.

Всего на зарплату 16 клубов РПЛ потратили 540 млн евро. 343 млн из них получили футболисты. Остальные деньги — персонал и начальство.

По количеству потраченных на зарплаты средств РПЛ оказалась на восьмом месте в Европе. Российскую Премьер-Лигу обошли АПЛ (3,5 млрд), Ла Лига (1,99 млрд), Серия А (1,48 млрд), Бундеслига (1,47 млрд) и Лига 1 (1,43 млрд).

Примечательно, что РПЛ в рейтинге обходят даже турецкая Суперлига (405 млн) и бельгийская Про Лига (391 млн).

Ранее полузащитник ФК «Оренбург» из Боснии и Герцеговины Иван Башич пожаловался, что получает заработную плату в рублях. Он отметил, что курс доллара довольно высокий, и он регулярно растет.