Участники Зеленого Марафона собрали 60 млн рублей для детей с особенностями

В 60 российских городах состоялся благотворительный забег, в котором поучаствовали 140 тысяч человек. Благодаря СберПрайм Зеленому Марафону россияне собрали 60 млн рублей, которые Сбербанк удвоит и направил в помощь детям с особенностями здоровья, а также тем, кто растет без родителей, сообщили в пресс-службе банка.

Благотворительный забег в 12-й раз проходил по всей стране, а также за ее пределами. К акции присоединились жители белорусского Гомеля. За участниками марафона в общей сложности наблюдали 150 тысяч зрителей. Соревнования проходили на дистанциях от 4,2 км до 21,1 км.

Москвичи стартовали и финишировали на Васильевском спуске рядом с Кремлем. Для них были организованы дистанции в 4,2 км, 10 км и 21,1 км. Дети разного возраста также соревновались в скорости бега на дистанциях в 400, 600 и 800 метров.

«В этот замечательный день мы бежим не только ради спортивных результатов, мы бежим, как всегда, с большим смыслом. В этом году Сбер собирает благотворительные средства на помощь детям, которым нужна поддержка, в том числе детям на новых и приграничных территориях.

Вместе с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» собрано уже более 30 миллионов рублей пожертвований — и эта сумма будет увеличиваться в течение всего дня. Вся сумма, которую мы сегодня соберем, будет удвоена Сбером. Каждый наш шаг сегодня — это подарок детям. Своим примером, своим участием мы должны вдохновить множество других людей участвовать в подобного рода акциях, которые не только оздоравливают и сплачивают, но и помогают в очень важный момент детям, которым мы с вами дарим надежду на лучшее будущее!», — рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В этом году участники благотворительного марафона собирали деньги для детей со всей России, в том числе из новых и приграничных территорий. Собранные средства распределят между детскими домами, которые нуждаются в срочном ремонте, между адаптацией детей, лишившихся родителей. Часть денег направят на реализацию программы по подготовке школьников к первому классу в новом учебном году 2025-2026 годов.

В марафоне участвовали в том числе российские звезды, спортсмены и Герои России. Так, свою дистанцию пробежали летчик-космонавт, Герой России Анна Кикина, атлет с пересаженным сердцем Валентин Ткачев и заслуженный мастер спорта в лыжных гонках, серебряный призер олимпиады Александр Панжинский, а также другие именитые россияне.

В этом году соревнования среди самых маленьких участников «Забег в ползунках» прошли в Уфе, Тюмени и Йошкар-Оле. В Иванове на дистанцию в 420 метров вышли девушки в образе невест, а в Волгограде в соревнованиях участвовали 10 собак.