Участник СВО провел встречу со своими воспитанниками в Павловском Посаде

Геннадий (позывной «Кощей») — доброволец, командир танкового взвода, с 2022 года находится в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.

Геннадий родом из Павловского Посада. С 12 лет он занимается единоборствами в спортивном клубе «Тора». После чего он стал одним из тренеров в «Торе», где обучал искусству единоборства юных павловопосадцев.

В 2022 году он добровольцем ушел на СВО. Сейчас Геннадий находится в отпуске в своем родном городе, и конечно же он не упустил возможности встретиться со своими учениками. Ребята задали своему наставнику интересующие вопросы про его службу. С замиранием сердца слушали о том, как нужно защищать свою Родину и какой ценой дается Победа. После беседы, как и раньше, Геннадий провел тренировку с ребятами.

Спасибо президенту спортивного клуба «ТОРА» Евгению Цапарину за организацию встречи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.