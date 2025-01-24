Убрали лучших: Тарасова высказалась об отсутствии фигуристов из России на ЧЕ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своим мнением о предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Таллине с 27 января по 2 февраля. Она намерена посмотреть соревнования, однако не будет сосредоточиваться на отдельных спортсменах, так как отсутствуют российские фигуристы, сообщает Metaratings.ru .

Тарасова отметила, что отсутствие атлетов из РФ существенно снизит уровень соревнований, ведь ранее они всегда занимали ведущие позиции и устанавливали высокие результаты. Также она выразила надежду на удачное выступление фигуристки Губановой и пожелала ей удачи.

«В Европе российские фигуристы всегда были лучшими и боролись за высокие места. У нас очень хорошие результаты — лучших просто убрали», — заявила тренер.

Согласно решению Международного союза конькобежцев (ISU), российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года, но лишь в нейтральном статусе.

При этом в квалификации примет участие ограниченное количество фигуристов из России. Смогут выступить только по одному спортсмену в мужском и женском одиночном катании, а также не более одного дуэта в парном катании и танцах на льду.