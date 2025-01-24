Убрали лучших: Тарасова высказалась об отсутствии фигуристов из России на ЧЕ
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своим мнением о предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Таллине с 27 января по 2 февраля. Она намерена посмотреть соревнования, однако не будет сосредоточиваться на отдельных спортсменах, так как отсутствуют российские фигуристы, сообщает Metaratings.ru.
Тарасова отметила, что отсутствие атлетов из РФ существенно снизит уровень соревнований, ведь ранее они всегда занимали ведущие позиции и устанавливали высокие результаты. Также она выразила надежду на удачное выступление фигуристки Губановой и пожелала ей удачи.
«В Европе российские фигуристы всегда были лучшими и боролись за высокие места. У нас очень хорошие результаты — лучших просто убрали», — заявила тренер.
Согласно решению Международного союза конькобежцев (ISU), российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года, но лишь в нейтральном статусе.
При этом в квалификации примет участие ограниченное количество фигуристов из России. Смогут выступить только по одному спортсмену в мужском и женском одиночном катании, а также не более одного дуэта в парном катании и танцах на льду.