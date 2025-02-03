У Татьяны Тарасовой обострились проблемы с сердцем

У заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой обострились проблемы с сердцем, сообщает SHOT .

На днях 77-летняя тренер вызывала себе скорую помощь. Ей стало плохо вечером, появились боли в сердце.

Медики диагностировали у нее гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Они стабилизировали состояние Тарасовой. Также врачи сказали, что следует поехать в больницу, но пациентка отказалась от госпитализации.

Осенью состояние Тарасовой ухудшилось из-за хронической язвы желудка. В октябре она дважды вызывала врачей на дом с жалобами на плохое самочувствие.